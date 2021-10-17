Тюменский район, Тюменская область, 17 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В двух населённых пунктах Тюменской области ведён режим ЧС из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает оперштаб.

ru.torange.biz Птичий грипп

Речь идёт о посёлках Боровский и Андреевский Тюменского района. Режим ввели с 20:00 по местному времени 16 октября по причине вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике.

Ранее в территориях был введён карантин из-за высокопатогенного гриппа птиц. В личных подсобных хозяйствах пернатых изымают. Процедуру проводит комиссия, состоящая из полицейских, ветеринаров и администрации района. За изъятое законодательство РФ предусматривает компенсацию.