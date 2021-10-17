Барнаул, 17 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5896 человек, причём 30 из них добавили в сводку только за последние сутки. Это рекорд за все время пандемии SARS-CoV-2.

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Тяжелобольных насчитывается 784 (+2 за сутки), из них 282 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 046 человек, +42 за сутки) и ОРВИ (55 777 человек, +301 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1207 детей (+37 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (82 728 человек, +360 за сутки) новый вирус победили 60 412 человек (всего +68 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7199 (-1 810 926) за минувшие сутки.

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