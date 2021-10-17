Вашингтон, 17 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в овертайме команде «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В составе «Кэпиталз» шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин (39-я миунта), у «Тампы» гол забил российский защитник Михаил Сергачев (45-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Стивена Стэмкоса (63-я).

Российский форвард и защитник «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 20 октября примет у себя команду «Флорида Пантерз», а «Вашингтон» в этот же день также на домашнем льду сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш».