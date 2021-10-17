Улан-Удэ, 17 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 124 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 60 918, 48% из которых зарегистрировано в столице региона Улан-Удэ. Выздоровели к настоящему времени 52 270 человек, в том числе 119 за последние сутки.