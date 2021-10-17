Омск, 17 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Омской области завершается рассмотрение уголовного дела о похищениях людей, страдавших от алкоголизма и наркозависимости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в совершении преступления обвиняют троих местных жителей.

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По данным ведомства, в 2017—2019 года фигуранты похищали людей и долгое время незаконно удерживали их в созданном ими реабилитационном центре. При этом обвиняемые не обладали познаниями и методиками в области лечения от зависимостей.

Руководителю группы по совокупности преступлений грозит до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второму участнику предложено назначит наказание в виде 11 лет лишения свободы, третьему — до 10 лет.

«На следующем судебном заседании, назначенном в Омском областном суде на 18 октября в 10 часов, запланированы прения стороны защиты», — отметили в надзорном ведомстве.