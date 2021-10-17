Братск, Иркутская область, 17 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Иркутской области произошёл значительный рост числа дистанционных краж и мошенничеств в отношении жителей региона. Как сообщает сегодня, 17 октября, пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, только жители Братска с начала 2021 года, поддавшись на уловки аферистов, лишились свыше 80 миллионов рублей.

Киберпреступность

К примеру, 35-летнему мужчине поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась брокером и предложила ему работу на бирже. Соблазнившись обещанной высокой доходностью от инвестиций, он перевел на счет мошенников более 2,5 миллионов рублей. Однако, желаемой прибыли, кроме 4 тысяч рублей, не получил и обратился за помощью в полицию.

Еще один заявитель отыскал на просторах Instagram мужское нижнее белье, которое ему сильно приглянулось. Обсудив в переписке все условия, покупатель перевел на указанный счет свыше 3000 тысяч рублей. По классическому сценарию, продавец перестал выходить на связь.

«Каждое из этих преступлений могло быть предотвращено, если бы пострадавшие соблюдали простые правила финансовой безопасности», — отмечают полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, доверчивость стоила жительнице Барнаула 1988 года рождения 300 тысяч кредитных рублей, которые оказались в распоряжении мошенников.

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