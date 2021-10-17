На Украине пьяная учительница побила двух младшеклассниц
Днепропетровск, Украина, 17 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Две школьницы младших классов пострадали от действий учительницы в городе Днепропетровске на Украине. Об этом 17 октября сообщила в Facebook мать одной из учениц.
Женщина рассказала, что дети из второго класса пожаловались на действия учительницы. По словам детей, преподаватель пила алкоголь прямо во время урока, а к пятому уроку в совершенно неадекватном состоянии побила двоих девочек, а на третью чудом не упала.
Ка утверждает мать ученицы, администрация школы знала о пристрастии учителя к алкоголю, так как её уволили с предыдущего места работы именно из-за этой пагубной привычки. Однако руководству школы пришлось пойти на риск принять на работу учительницу, так как в городе острый дефицит квалифицированных педагогов.
В настоящее время учительница уволена, родители пострадавших школьниц планируют обратиться в полицию по факту избиения детей.
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