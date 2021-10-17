Днепропетровск, Украина, 17 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Две школьницы младших классов пострадали от действий учительницы в городе Днепропетровске на Украине. Об этом 17 октября сообщила в Facebook мать одной из учениц.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Женщина рассказала, что дети из второго класса пожаловались на действия учительницы. По словам детей, преподаватель пила алкоголь прямо во время урока, а к пятому уроку в совершенно неадекватном состоянии побила двоих девочек, а на третью чудом не упала.

Ка утверждает мать ученицы, администрация школы знала о пристрастии учителя к алкоголю, так как её уволили с предыдущего места работы именно из-за этой пагубной привычки. Однако руководству школы пришлось пойти на риск принять на работу учительницу, так как в городе острый дефицит квалифицированных педагогов.

В настоящее время учительница уволена, родители пострадавших школьниц планируют обратиться в полицию по факту избиения детей.

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