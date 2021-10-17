Санрайз, США, 17 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

В составе «Пантерз» голами отличились оформивший в матче хет-трик Сэм Беннетт (9-я, 24-я и 50-я минуты), Энтони Дюклер (39-я) и финский форвард российского происхождения Александр Барков (53-я).

Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Оливер Вальстрём (44-я, в большинстве).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 24 из 29 бросков по своим воротам, российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — 29 из 30.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 20 октября встретится на выезде с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Айлендерс» в этот же день также на выезде сыграет с клубом «Чикаго Блекхоукс».