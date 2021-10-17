Варшава, 17 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Польская игровая студия CD Projekt RED начала поиск сотрудников для дальнейшей работы над видеоигрой Cyberpunk 2077. Об этом сообщает Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Cyberpunk 2077

Размещённые студией вакансии насчитывают более 60 предложений, связанных с проектом Cyberpunk 2077. Значительная часть вакансий (более 20) требует навыков работы с анимацией.

Расширение штата команды Cyberpunk 2077, а также поиск новых специалистов по анимации, позволяет предположить, что компания будет работать не только над исправлением оставшихся ошибок игры. Возможно, новые сотрудники будут привлечены к работе над дополнениями к видеоигре.

Компьютерная игра Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. После выхода игра активно критиковалась за многочисленные технические ошибки. При этом Cyberpunk 2077 установила рекорд по стартовым продажам цифровых копий — за первый месяц после выхода игры было продано более 10,2 млн цифровых версий.