CD Projekt RED наймёт новых сотрудников для работы над Cyberpunk 2077
Варшава, 17 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Польская игровая студия CD Projekt RED начала поиск сотрудников для дальнейшей работы над видеоигрой Cyberpunk 2077. Об этом сообщает Forbes.
Размещённые студией вакансии насчитывают более 60 предложений, связанных с проектом Cyberpunk 2077. Значительная часть вакансий (более 20) требует навыков работы с анимацией.
Расширение штата команды Cyberpunk 2077, а также поиск новых специалистов по анимации, позволяет предположить, что компания будет работать не только над исправлением оставшихся ошибок игры. Возможно, новые сотрудники будут привлечены к работе над дополнениями к видеоигре.
Компьютерная игра Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. После выхода игра активно критиковалась за многочисленные технические ошибки. При этом Cyberpunk 2077 установила рекорд по стартовым продажам цифровых копий — за первый месяц после выхода игры было продано более 10,2 млн цифровых версий.