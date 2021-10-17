Горно-Алтайск, 17 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались двое жителей Горно-Алтайска 90 и 96 лет, а также 68-летняя жительница Усть-Канского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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По заключению патологоанатомов, причиной смерти пациентов стало заболевание COVID-19 и тяжёлая двусторонняя пневмония.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 424, в том числе: 376 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.