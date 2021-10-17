Лион, Франция, 17 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» уступил с нулевым счетом команде «Лион» в матче десятого тура французской Лиги 1. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер» в Лионе и законичлась победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились камерунский нападающий Карл Токо Экамби (75-я минута, с пенальти) и немецкий защитник Джейсон Денайер (90-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

Отметим, по итогам матча «Лион» набрал 16 очков, что позволило клубу подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Монако» 14 очков и седьмое место.