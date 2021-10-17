Молчановский район, Томская область, 17 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Молчановском районе Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Управление МВД по Томской области Незаконная рубка леса в Томской области

Предварительно установлено, что 30-летний житель села Сарафановки с августа по сентябрь незаконно срубил 185 берёз, 160 осин и 106 сосен. Нанесённый им ущерб лесному фонду области оценили в 3 млн рублей.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в ведомстве.