Барнаул, 17 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Доверчивость стоила жительнице Барнаула 1988 года рождения 300 тысяч кредитных рублей, которые оказались в распоряжении мошенников. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Инцидент произошёл в Индустриальном районе. Горожанка сообщила полицейским, что телефонный звонок был с незнакомого номера, а человек, который представился сотрудником банковского учреждения, сообщил о попытке снятия мошенниками денежных средств с принадлежащего ей счета.

В ходе беседы незнакомец, введя женщину в заблуждение, убедил ее оформить кредит и перевести деньги на специальный безопасный счёт. Выполняя рекомендации мошенников, женщина сняла наличность и на указанные реквизиты перевела всю сумму.

Однако после зачисления денег незнакомец стал убеждать доверчивую горожанку оформить ещё один кредит, после чего она заподозрила неладное и прекратила разговор. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с известием о том, что телефонные мошенники усовершенствовали схему обмана, алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul рассказал о том, чего действительно стоит опасаться. В частности он отметил: «Сейчас уже в ходу и прямые переключения на «сотрудников полиции, ФСБ, представителей Центробанка», а также других государственных служащих. Тем самым злоумышленники пытаются придать вес своим убеждениям».

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