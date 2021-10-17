Москва, 17 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко благополучно эвакуированы из спускаемого аппарата космического корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Прямая трансляция события ведётся на сайте Роскосмоса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спускаемая капсула

Первым спускаемый аппарат покинул космонавт Новицкий, затем Пересильд и Шипенко. Встречать экипаж прибыли глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, медики, спасатели и другие специалисты.

Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали на Международной космической станции (МКС) художественный фильм с рабочим названием «Вызов». Всего на орбите Земли было запланировано отснять около 35−40 минут экранного времени. Киноэкипаж провёл на борту МКС 12 суток.

Олег Новицкий провёл на борту МКС 191 сутки, он работал в составе экипажа 65-ой долговременной экспедиции МКС с апреля 2021 года. Сейчас на МКС работают космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты американского агентства NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброй и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихико Хошиде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о благополучном возвращении на Землю корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем и сопровождавшем его космонавтом Новицким.