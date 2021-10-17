Красноярск, 17 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 17 октября число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 123 030. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев инфицирования.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 33 037 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 324 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 2 634», — добавили в оперштабе.