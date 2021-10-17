Рен, Франция, 17 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Съёмочная группа двухсерийного фильма «Три мушкетера» (Les Trois Mousquetaires) прибыла в Бретань для съёмок эпизода с осадой Ла-Рошели. Об этом сообщает портал Bretagne Cinéma.

Анри Мотте.Кардинал Ришелье на осаде Ла-Рошели. 1881

Работает над новой экранизацией романа Александра Дюма режиссёр Мартен Бурбулон, недавно снявший драму «Эйфель». Сценарий к фильму написали Матьё Делапорте и Александр де Ла Пательер.

В главных ролях снимаются актёры Франсуа Сивиль (Д'Артаньян), Венсан Кассель (Атос), Ромен Дурис (Арамис), Пио Мармаи (Портос) и Ева Грин (Миледи). Съёмки обеих частей фильма должны завершиться в апреле 2022 года.

Премьера версии «Трёх мушкетёров» от Бурбулона запланирована на 2023 год. В случае успеха ленты режиссёр готов экранизировать другие романы Дюма, включая «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или десять лет спустя».