Сан-Себастьян, Испания, 17 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Сан-Себастьяна «Реал Сосьедад» переиграл с минимальным счетом команду «Мальорка» в матче девятого тура испанской Примеры. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал форвард «Реал Сосьедада» Хулен Лобете, который отличился на 90-й минуте игры.

При этом в конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве после того, как их защитник Айен Муньос получил вторую желтую карточку.

Отметим, по итогам матча «Реал Сосьедад» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, сместив мадридский «Реал», в активе которого 17 очков, на второе место.