Горьковский район, Омская область, 17 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Горьковском районе Омской области правоохранители организовали проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб 74-летний житель села Октябрьское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Пресс-служба калужского регионального фона капитального ремонта многоквартирных домов Крыша

Пожилой мужчина разбился, упав с крыши своего дома. Забрался он туда, как отмечается, чтобы спилить ветки дерева, нависавшие над крышей.

Ранее в Вологодской области школьник погиб, упав с крыши пятиэтажного дома. Мальчика доставили в областную больницу в тяжёлом состоянии, но его жизнь медикам спасти не удалось.

Читайте также: В Вологодской области с крыши пятиэтажного дома упал школьник