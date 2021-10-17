Барнаул, 17 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. По случаю впервые отмечаемого сегодня, 17 октября, в России Дня отца, мэр Барнаула Вячеслав Франк обратился к горожанам с приветственной речью. Он, в частности, отметил:

Цитата из к/ф «Временные трудности», реж. Михаил Расходников. 2017. Россия Сын и Отец

«Примите самые искренние поздравления с Днем отца! Учреждение этого праздника Президентом РФ — важный шаг в укреплении традиционных семейных ценностей, признании важности роли отца в семье, повышении его авторитета в обществе, логичное продолжение проводимой государством социальной политики. Отцовство — это своеобразный экзамен на социальную и нравственную зрелость.

Настоящий мужчина всегда заботится о своей семье, ответственно подходит к воспитанию детей, созданию условий для их полноценного развития, подготовки к жизни в обществе.

Отец для ребенка — это надежда и опора, он своим примером учит преодолевать трудности, не падать духом, упорно идти к достижению цели. Лучшая награда для любого отца — счастливая семья, добрые и заботливые дети, атмосфера любви, душевного тепла и взаимопонимания».

Как сообщало ИА REGNUM, День отца, учреждённый с этого года президентом РФ Владимиром Путиным, впервые будут отмечать 17 октября в России. До ввода праздника на федеральном уровне он уже отмечался в 28 регионах России.

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