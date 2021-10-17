Кызыл, 17 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 12 892. За минувшие сутки выявили 64 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 64 заболевших мужчин — 27, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 31, от 18 до 49 лет — 16, от 50 до 64 лет — 14, старше 65 лет — 3», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 329 больных, в том числе 53 ребёнка. Состояние 72 пациентов оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла 73%.

На амбулаторном лечении, по ситуации на 17 октября, находятся 326 человек.