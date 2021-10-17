Кызыл, , 08:14 — REGNUM В Туве обновили состав правительства. Указом главы республики министром образования назначен Алексей Храмцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Новый министр родился в Красноярске в 1975 году, работал в основном на территории края. В частности, он возглавлял главное управление образования Красноярска, являлся исполнительным директором Ассоциации частных образовательных организаций Красноярского края, главой МАУ «Центр питания».Министром сельского хозяйства и продовольствия Тувы назначена Лариса Монгуш.

«Ранее она работала на различных руководящих должностях государственной службы Республики Тыва и имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве», — отметили в правительстве.

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