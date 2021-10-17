Токио, 17 октября 2021, 08:12 — REGNUM Подношение синтоистскому храму Ясукуни, где хранятся списки всех погибших солдат, павших во время всех войн за Японию, направил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом 17 октября сообщает телеканал NHK.
Подношение «масакаки», представляющее собой ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, перевитую белыми лентами, Кисида сделал по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Ожидается, что в ближайшее время храм посетят некоторые члены нового правительства Кисиды.
Синтонистский храм Ясукуни часто называют символом милитаризма. Здесь хранятся списки всех солдат, погибших за Японию, начиная с XIX века. При этом в списки включены и военные преступники Второй мировой войны, казнённые после капитуляции Японии. По этой причине личное посещение храма членами правительства Японии вызывает протест в Китае, Южной Корее и ряде других стран и воспринимается обществом как оправдание японской агрессии.
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