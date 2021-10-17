Токио, 17 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Подношение синтоистскому храму Ясукуни, где хранятся списки всех погибших солдат, павших во время всех войн за Японию, направил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом 17 октября сообщает телеканал NHK.

Kakidai Храм Ясукуни в Токио

Подношение «масакаки», представляющее собой ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, перевитую белыми лентами, Кисида сделал по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Ожидается, что в ближайшее время храм посетят некоторые члены нового правительства Кисиды.

Синтоистский храм Ясукуни часто называют символом милитаризма. Здесь хранятся списки всех солдат, погибших за Японию, начиная с XIX века. При этом в списки включены и военные преступники Второй мировой войны, казнённые после капитуляции Японии. По этой причине личное посещение храма членами правительства Японии вызывает протест в Китае, Южной Корее и ряде других стран и воспринимается обществом как оправдание японской агрессии.