Чита, 17 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Забайкальском крае к 17 октября дорожная обстановка значительно осложнилась из-за выпавшего снега. Как сообщает телеграм-канал мэрии Читы, к очистке улиц города приступило муниципальное предприятие «ДМРСУ»: всего работает девять единиц техники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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«На Молоковский тракт выставлены две автощётки и автомобиль-пескотряс. В Центральной части города работают три автощётки и один трактор с щеткой. В районе Соснового бора с помощью автомобиля КамАЗ ведётся обработка улиц противогололёдным материалом (рассолом)», — отметили в мэрии города.

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Также известно, что на Молоковском тракте в настоящее время ведётся подсыпка проблемных участков и пролив дороги противогололёдным рассолом. Ситуация находится на контроле у администрации Ингодинского района, дежурного по городу и в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Как сообщало ИА REGNUM, мокрый снег в Забайкалье выпал в конце сентября 2021 года.

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