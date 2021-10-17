Краснодар, 17 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил другого российского спортсмена Магомеда Исмаилова в ходе поединка-реванша, который проходил в Сочи, и этим защитил свой титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Бой должен был проходить в течение пяти раундов и закончился победой Минеева техническим нокаутом в конце третьего.

При этом первый поединок между спортсменами состоялся в 2018 году и закончился с ничейным результатом.

Отметим, это 16-я победа в активе 31-летнего Владимира Минеева при одном поражении и одной ничьей. Для 35-летнего Исмаилова это поражение стало третьим при 18 победах и одной ничьей