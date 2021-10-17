Челябинск, 17 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Челябинске из-за вырубки клёнов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Клён

По данным следствия, 90 деревьев было снесено в районе Бродокалмакского тракта в период с 10 по 15 сентября. Это сделал один из бизнесменов. Результатом его действий стал ущерб бюджету города на сумму более 1,4 млн рублей.

По факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере полиция завела уголовное дело. Ведётся расследование.