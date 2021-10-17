Москва, 17 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. По состоянию на середину 2021 года в России насчитывается почти 2,5 млн легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Доля моделей с дизельными двигателями в общем российском легковом автопарке составляет 5,4%. Этот показатель значительно отличается для автомобилей разных сегментов.

В абсолютном выражении набольшая часть дизельных автомобилей относится к сегменту кроссоверов и внедорожников. Всего в этом сегменте 1,7 млн авто с дизельными моторами, доля от общего автопарка внедорожников составляет 15%.

Самая высокая доля авто с дизельными моторами — 72% — зафиксирована в сегменте пикапов. Также значительные доли авто с дизельными двигателями зафиксированы в сегментах автомобилей F-класса, субкомпактвэнов и автомобилей Е-класса.