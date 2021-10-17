Иркутск, 17 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 17 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5152 человек, причём рекордные 19 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 116 070 человек (+397 за сутки). Госпитализированы 3992 (+167 за сутки).

Выздоровели 104 473 пациента (+228 за сутки). Ещё 462 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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