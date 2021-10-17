В Челябинске расследуют уголовное дело об отравлении медведей
Челябинск, 17 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Челябинске идёт расследование уголовного дела об отравлении двоих медведей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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Уголовное дело
Животные из зоопарка погибли в сентябре. По данным СМИ, их могли отравить. Эти выводы подтвердила и экспертиза.
15 октября в городе было возбуждено дело о жестоком обращении с животными. Его расследует полиция. Ход расследования находится на прокурорском контроле.