Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Американский миллионер Роберт Дарст, приговорённый к пожизненному сроку за убийство своей знакомой Сюзан Берман, заразился коронавирусом и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 17 октября сообщает издание Los Angeles Times.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США

Решение по делу миллионера суд вынес 14 октября. По словам адвоката осуждённого, Дика де Герина, на момент оглашения приговора его подзащитный был в очень плохом состоянии, с трудом дышал и двигался.

На протяжении всего судебного процесса Дарст находился в госпитале под контролем правоохранителей. Когда и где миллионер заразился коронавирусом, не уточняется. Пока неизвестно, как долго Дарст будет оставаться в медучреждении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миллионер Роберт Дарст был приговорён судом к пожизненному сроку за убийство своей знакомой, которое он совершил в 2000 году. Признание в нескольких убийствах Дарст сделал случайно, во время съёмок документального фильма о нём.