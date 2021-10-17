Миллионера Дарста, осуждённого на пожизненный срок в США, подключили к ИВЛ
Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Американский миллионер Роберт Дарст, приговорённый к пожизненному сроку за убийство своей знакомой Сюзан Берман, заразился коронавирусом и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 17 октября сообщает издание Los Angeles Times.
Решение по делу миллионера суд вынес 14 октября. По словам адвоката осуждённого, Дика де Герина, на момент оглашения приговора его подзащитный был в очень плохом состоянии, с трудом дышал и двигался.
На протяжении всего судебного процесса Дарст находился в госпитале под контролем правоохранителей. Когда и где миллионер заразился коронавирусом, не уточняется. Пока неизвестно, как долго Дарст будет оставаться в медучреждении.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что миллионер Роберт Дарст был приговорён судом к пожизненному сроку за убийство своей знакомой, которое он совершил в 2000 году. Признание в нескольких убийствах Дарст сделал случайно, во время съёмок документального фильма о нём.