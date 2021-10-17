Москва, 17 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. По случаю Дня отца, который сегодня, 17 октября, Россия отмечает впервые, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Иван Радько отметил корреспонденту ИА REGNUM, что в российском праздничном календаре давно требовалось отмечание такой даты, поскольку в нашем обществе роль отца недооценена:

Отец

«Этот праздник позволит укрепить образ отца в современной семье. Без сомнения отец играет важную роль в воспитании детей. Своим примером папы помогают закладывать правильные ценности у подрастающего поколения.

Отец — это пример для своих детей, защитник, добытчик. Дети впитывают атмосферу в семье, традиции, ценности и несут их через всю жизнь. И именно от отца во многом зависит, какими вырастут дети, станут ли они патриотами своей страны. Пусть праздник, посвященный отцу, будет отличным поводом сказать о важность роли отца, а также поблагодарить их за любовь, заботу и ежедневный труд».

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором идеи отмечать День отца стала занимавшая ранее пост детского омбудсмена Анна Кузнецова. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года с целью укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей.

День отца будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября.

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