Москва, 17 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко совершил посадку 17 октября. Прямая трансляция посадки ведётся на сайте Роскосмоса.

Приземление капсулы корабля «Союз»

Капсула приземлилась в планируемом месте в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Спускаемый аппарат коснулся Земли в 07:35 мск.

«Есть касание, есть посадка», — сообщили в трансляции Роскосмоса.

Корабль «Союз МС-18» отделился от Международной космической станции 17 октября в 4:14 мск. Актриса Пересильд и режиссёр Шипенко провели в космосе 12 суток для съёмок фильма «Вызов».

Олег Новицкий работал в составе экипажа 65-ой долговременной экспедиции МКС с апреля 2021 года. Сейчас на МКС работают космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты американского агентства NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброй и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихико Хошиде.