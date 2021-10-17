Москва, 17 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Космический корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и сопровождающий их космонавт Олег Новицкий, включил двигатели в режиме торможения для схода с орбиты. Об этом сказано в сообщении Роскосмоса, 17 октября опубликованном в Twitter.

МКС

Команда на включение двигателя корабля на торможение прошла в 06:41 мск. Для её выполнения корабль развернулся двигателем вперёд по траектории полёта. Далее «Союз» разделится на отсеки и войдёт в плотные слои атмосферы Земли. Приземление спускаемого аппарата с экипажем на борту ожидается в 07:35 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на место предполагаемого приземления спускаемого аппарата с экипажем на борту вылетела группа из десяти вертолётов. Ожидается, что аппарат приземлится в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в казахстанской степи.

На борту МКС съёмочная группа кинофильма с рабочим названием «Вызов» провела 12 суток, космонавт Олег Новицкий провёл на МКС 191 сутки.