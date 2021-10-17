Москва, 17 октября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Группа из 10 вертолётов вылетела к планируемому месту посадки космического корабля «Союз МС-18». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

NASA Космический корабль «Союз»

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля запланирована на 17 октября в 07:35 мск. В планируемую зону посадки в 146 км от города Жезказган в Казахстане направлены три самолёта, вертолёты и около 20 единиц специальной техники.

«Идем группой. 10 вертолетов», — сообщил Рогозин.

На корабле «Союз МС-18» на Землю возвращаются космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Киногруппа провела на Международной космической станции 12 суток для съёмок фильма «Вызов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в 04:14 мск корабль «Союз МС-18» отделился от МКС.