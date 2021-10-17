Асбест, Свердловская область, 17 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. По факту гибели четверых людей в пожаре на территории частного дома в городе Асбесте Свердловской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник главы регионального следственного управления Александр Шульга.

Sledcom.ru Следственный комитет

Дело завели по ч.3 ст.109 УК РФ, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками СКР, полиции и МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, по одной из версий, причиной стало короткое замыкание. А находившиеся внутри женщина и трое мужчин не смогли спастись, потому что были пьяны.