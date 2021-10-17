Асбест, Свердловская область, 17 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области тела четверых человек найдены при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщает областное управление СКР.

(сс) Daniel Tausis Пожар

Пожар произошёл вечером 16 октября на улице Свердлова. Тела обнаружили сотрудники МЧС при тушении огня.

Как отмечает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, среди погибших были трое мужчин и женщина. Все они ранее судимые. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. А спастись находившиеся внутри не смогли, так как были пьяны.