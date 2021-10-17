Порт-о-Пренс, 17 октября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Неизвестные похитили 17 христианских миссионеров и членов их семей, прибывших из США в Гаити. Об этом 17 октября сообщает издание The New York Times.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Инцидент произошёл в городе Порт-о-Пренс. По предварительным данным, миссионеры и члены их семей были похищены прямо из автобуса, который направлялся в аэропорт. По предварительным данным, среди похищенных есть несовершеннолетние. На настоящее время никакой информации от похитителей не поступало, местонахождение граждан США остаётся неизвестным.

Отмечается, что в охваченном социальным и экономическом кризисом островном государстве похищения людей с целью выкупа стали обыденным явлением, однако впервые была похищена столь многочисленная группа американских граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестановках в полиции Гаити на фоне роста преступности.