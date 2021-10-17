Екатеринбург, 17 октября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из-за отравления метанолом погибли 12 мужчин и шесть женщин. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Sledcom.ru Следственный комитет

Возраст погибших — «примерно от 25−30 лет до 78 лет», — добавил Шульга. И отметил, что по возбуждённому уголовному делу работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга, а также сотрудники отдела криминалистики регионального СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, опасный алкоголь люди покупали с 7 по 14 октября на одном из рынков. Погибли 18 человек. Двоих подозреваемых в их гибели уже задержали. Им грозит до 10 лет колонии.