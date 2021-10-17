17 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 09:28 — REGNUM



Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После того как президент США Джо Байден отказался принимать своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, последний разразился упреками в адрес нынешнего хозяина Белого дома. «Я хорошо работал с Джорджем Бушем-младшим, с господином Бараком Обамой, с господином Дональдом Трампом, — говорил он турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из США. — Но я не могу сказать, что мы хорошо начали с господином Байденом. Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии. Мы не собираемся равнодушно взирать на это». Под «террористами» Эрдоган подразумевает сирийских курдов из отрядов «Сил народной самообороны», которых Анкара считает ответвлением запрещенной на ее территории Рабочей партии Курдистана (РПК).

Но в тот момент турецкому лидеру предстояла встреча и переговоры в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и возможность, правда, теоретического уровня, продемонстрировать Вашингтону, что Турция может рассматривать Россию как альтернативу американцам по ряду вопросов, в частности курдскому. Успешность такой «вилочной» турецкой дипломатии вызывала сомнения у ряда экспертов. Так, Ричард Вайц из Гудзоновского института констатировал, что «Эрдоган загнал себя в ловушку». «Разногласия с США у Турции заключаются в политике по отношению к курдам в Сирии, — пишет Вайц. — А с Россией — в отношении Асада. В краткосрочной перспективе главная проблема Анкары заключается в том, чтобы коалиция Москва — Дамаск не возобновила наступательных операций на территории, неподконтрольной Асаду. Анкара, по крайней мере на данный момент, стремится сохранить буферную зону, чтобы не допустить еще больше беженцев в Турцию, а также намерена удерживать российские и сирийские силы подальше от своих границ». При этом объективно оценивающие ситуацию американские эксперты усматривают выход для Эрдогана из такой ситуации в сценарии действий, который, по их мнению, ему «мог предложить Путин». Во-первых, «принять правление Асада в Сирии как неизбежность». Во-вторых, «начать руководствоваться подписанным еще в 1998 году между Сирией и Турцией Аданским соглашением, которое касается мер по борьбе против РПК на сирийской территории».

Президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Kremlin.ru

По имеющейся информации, в окружении Эрдогана серьезно обсуждали такой сценарий действий. Неслучайно близкие к правительству турецкие СМИ писали, что «переговоры в Сочи будут касаться ряда принципиальных для Анкары вопросов исторического значения, так как они коснутся прежде всего процессов деэскалации напряженности в приграничной сирийской провинции Идлиб и Сирии в целом». И что? Встреча президентов в Сочи продолжалась около трех часов и прошла в закрытом для прессы режиме. Лидеры отметили «продуктивность» переговоров, но в чем она заключается, не конкретизировали и ничего не сказали по существу дела. Итоговой пресс-конференции не было. Об остальном стали писать все те же турецкие СМИ. Milliyet: «Анкара в Сирии сталкивается со сценарием совместного российско-американского производства. США, Россия и сирийский режим, не только каждый со своей стороны, но и все вместе, в настоящее время предпринимают действия, направленные как на обострение идлибской проблемы, так и на подрыв порядка и стабильности в безопасных районах под контролем Турции на севере Сирии. Обе страны, с одной стороны, действуют как союзники Турции, с другой — работают в своих интересах, при этом одна из них использует террористическую организацию YPG / РПК, а другая — сирийский режим. Более того, возникает впечатление, будто между двумя странами существует тайный союз. Они не хотят видеть Турцию в регионе — это ясно и очевидно».

Duvar: «Существует фактор российско-американского котла для Сирии. Неожиданный визит Асада в Москву, а также поездка американского генерала Кеннета Маккензи в Рожаву на севере Сирии и его встреча с главнокомандующим «Демократических сил Сирии» (SDG) Мазлумом Абди. Кроме того, из Вашингтона в Рожаву пришло приглашение. Сопредседатель Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед вместе с арабскими и ассирийскими представителями в автономной администрации после контактов в Москве посетит Вашингтон. С другой стороны, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен побывал в Дамаске, чтобы преодолеть проволочки в работе конституционного комитета в рамках женевского процесса. Все это происходит параллельно с контактами, которые координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк проводит с Вершининым и Лаврентьевым после июньского саммита Путина и Байдена. Судя по заявлению Асада относительно решения на основе децентрализации, мы понимаем, что курдское досье становится предметом торга по осям Вашингтон — Москва и Дамаск — Тегеран — Москва». И вывод: если США и Россия придут к соглашению, обеспечивающему что-либо в пользу курдов Сирии после ухода оттуда США, то Турция будет лишена возможностей расширить свою операцию «Источник мира», охватывающую два региона, на Кобани, Амуде, Камышлы и Дерик, а именно — от Евфрата до Тигра, но в случае, если турецкая сторона не предъявит всем участникам многоходовой комбинации приемлемые стимулы, которые можно будет принимать во внимание».

Провинция Идлиб на карте Сирии TUBS

Star gazete: «Между Америкой и Россией существует негласное соглашение, и они проявляют враждебную позицию по отношению к Турции. Хотя мы заключили договоренности с двумя странами, реальность на местах сильно отличается. Анкаре необходимо как можно скорее поставить ранний диагноз и начать операцию против пораженного региона. Если вы спросите, где этот регион, я могу включить в эту зону весь север Сирии, прежде всего Тель-Рифат и Манбидж».

На этом фоне можно предположить, что Эрдоган будет вынужден принимать новые решения, понимая, что возможности для разыгрывания «российской карты» в отношениях с США и Западом сужаются, хотя и не исчезают совсем. Он заявил, что Турция будет вести гораздо более активную борьбу с присутствием курдских Отрядов народной самообороны и РПК на севере Сирии. В то же время Эрдоган повторил свою критику в адрес США за поддержку YPG и РПК. Если приведенные турецкой стороной суждения имеют под собой хоть какую-то достоверную основу, то получается, что ориентация Вашингтона на работу с Россией в условиях ослабления американского внимания к Ближнему Востоку способна изменить существующий расклад. Вряд ли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу просто так заявил, что «и Россия, и США также несут ответственность за нападения РПК и YPG». В целом же, как пишет Hurriyet, «все ждут, когда придет подходящее время и наступит момент для развязывания разных узлов в регионе, что потребует много времени и немалых усилий».