Москва, 17 октября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Транспортные самолёты вылетели в предполагаемый район посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и сопровождающим их космонавтом Олегом Новицким на борту. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

МКС

Транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 со спецоборудованием на борту для определения и выдачи координат, вылетели аэродромов Жезказган и Караганда в Казахстане. Воздушные суда направились в предполагаемый район посадки космического экипажа, прибывающего с Международной космической станции (МКС).

Перед экипажами самолётов поставлены задачи разведать погоду в расчётной точке, осуществить радиотехнический и визуальный поиск с определением и выдачей координат посадки спускаемого аппарата, а также ретрансляция голоса космонавта. На борту самолётов находятся парашютно-десантные группы ЦВО.

Посадка спускаемого аппарата с киноэкипажем и космонавтом Новицким запланирована на 07:36 мск. В обеспечении посадки от военного округа задействованы 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5−1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц спецтехники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту и с сопровождающим его космонавтов Олегом Новицким отстыковался от МКС.