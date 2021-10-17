Москва, 17 октября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Корабль «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отчалил от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. Прямая трансляция события ведётся на сайте корпорации «Роскосмос».

МКС

По информации Роскосмоса, в 06:41 мск корабль включит двигатели и начнёт схождение с орбиты. Затем корабль разделится на отсеки и в 07:12 мск войдёт в атмосферу Земли. Приземление спускаемого аппарата с экипажем ожидается в 07:35 мск в степях Казахстана.

В районе посадки, который намечен в 128 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган, ожидается переменная облачность без осадков. По словам ведущего метеоролога метеорологической службы объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа Тельмана Алескерова, видимость в районе посадки более десяти километров, ветер северо-восточный скоростью до пяти м/сек. Температура воздуха в утреннее время ожидается до трех градусов тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении на Землю с МКС киноэкипажа в сопровождении космонавта Новицкого.