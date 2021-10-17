Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Как минимум три человека пострадали в результате стрельбы во время вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Об этом 16 октября сообщило агентство Associated Press.

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По предварительной информации, стрельба произошла возле частного дома, в котором была организована вечеринка подростков. Трое несовершеннолетних вступили в конфликт с неустановленным злоумышленником, между ними завязалась драка, в ходе которой неизвестный выстрелил по подросткам и толпе стоявших рядом участников вечеринки.

Стрелявший сбежал с места происшествия, в настоящее время он находится в розыске. Пострадавшие возрастом от 15 до 19 лет были госпитализированы, их состояние оценивается медиками как стабильно тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем в результате стрельбы в городе Мемфис в американском штате Тенесси.