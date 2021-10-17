Москва, 17 октября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. День отца, учреждённый с этого года президентом РФ Владимиром Путиным, впервые будут отмечать 17 октября в России.

(сс) PublicDomainPictures Отец и ребенок

Праздник был установлен указом президент РФ от 4 октября 2021 года с целью укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей. День отца будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября.

Инициатором идеи отмечать День отца стала занимавшая ранее пост детского омбудсмена Анна Кузнецова. Она пояснила, что запрос на введение такого праздника растёт ежегодно, до ввода праздника на федеральном уровне он уже отмечался в 28 регионах России.

По данным опроса ВЦИОМ и АНО «Национальные приоритеты», поздравить своего отца с праздником в этот день, приехать к нему в гости и провести время за праздничным столом планируют 49% граждан России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа, устанавливающего в России День отца.