Багдад, , 04:16 — REGNUM Жительницу Багдада Ансам Мануэл, умершую от COVID-19 в конце августа, избрали по результатам голосования в парламент Ирака. Об этом 17 октября сообщил телеканал Al Arabiya‎.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ансам Мануэл выставила свою кандидатуру на парламентских выборах как независимый кандидат, её поддержали около 2 400 избирателей. Однако летом женщина заразилась коронавирусом и в конце августа скончалась от последствий заболевания COVID-19.

Факт, что умершая женщина стала депутатом парламента, взбудоражил общественность и вызвал острую критику и обвинения в адрес иракских властей в фальсификации выборов. Семья погибшей поспешила разъяснить создавшуюся ситуацию.

Родные Ансам Мануэл опубликовали на её странице в Facebook заявление о смерти женщины, однако по техническим причинам её кандидатуру не успели исключить из избирательных бюллетеней. На выборах друзья и сторонники умершей кандидата в парламент голосовали за неё «в знак памяти, признательности и уважения». Кроме того, нашлись люди, которые отдали голоса за Ансам, не зная о её смерти.

С юридической точки зрения место умершей от COVID-19 женщины в парламенте займёт следующий по количеству голосов кандидат. Всего по итогам голосования в парламент прошли 97 женщин. При этом многие наблюдатели заявили о подтасовках и прочих нарушениях в ходе голосования, а часть проигравших партий отказываются признавать итоги голосования.

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