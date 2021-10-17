Москва, 17 октября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Резкое понижение температуры и мокрый снег ожидаются 19 октября в Москве. Об этом 16 октября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По словам метеоролога, 17 и 18 октября температура воздуха в Москве ожидается на один-два градуса выше средних многолетних значений. Днём воздух прогреется до +8…+10 градусов. Но 19 октября произойдёт снижение температуры из-за циклона, несущего холодные воздушные массы с севера.

Уже в ночь на 19 октября температура воздуха понизится до — 3 градусов, а днём ожидается мокрый снег. Формирование снежного покрова не произойдёт, снег будет сразу таять. Однако по словам метеоролога, возможна гололедица. Днём 19 и 20 октября ожидается +2…+7 градусов, что ниже климатической нормы на два градуса. Далее опять последует резкое потепление, 21 октября днём термометры покажут +9…+14 градусов.

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