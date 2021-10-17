Тегеран, 17 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. 16 октября главный судья провинции Хормозган на юге Ирана объявил о конфискации крупной партии наркотиков в округе Парсиан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Полицейские силы провинции Хормозган были проинформированы о передаче партии наркотиков трейлером через транспортную ось Парсиан в провинцию Фарс», — заявил Али Салехи.

По его словам, в ходе этой операции правоохранительными органами было изъято 1529 килограммов опиума. Кроме того, силам иранской провинции удалось арестовать одного контрабандиста.

В течение последних четырех десятилетий Исламская Республика активно борется с торговлей наркотиками, имеющими афганское происхождение, несмотря на ее высокие экономические и человеческие издержки. Страна потратила более сотни миллионов долларов на закрытие своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.