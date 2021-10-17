Тегеран, , 08:12 — REGNUM 16 октября министры иностранных дел Ирана и Китая в телефонном разговоре обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также региональные и международные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рассматривая текущее состояние двусторонних связей, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан сделал особый акцент на необходимости реализации всеобъемлющей 25-летней программы сотрудничества. Он также высоко оценил ценную поддержку Китая в предоставлении вакцины, необходимой Ирану.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Китая и член Государственного совета Ван И объявил позицию Пекина о необходимости полного возвращения всех сторон ядерной сделки (СВПД) к выполнению своих обязательств. Китайский представитель высоко оценил позицию Исламской Республики Иран в этом отношении.

Высокопоставленный китайский дипломат приветствовал начало переговоров между Исламской Республикой Иран и европейской стороной, подчеркнув, что он поручил сотрудникам министерства продолжить тесные консультации с иранскими коллегами по данному вопросу.

Ван также выразил готовность Пекина реализовать 25-летний документ о сотрудничестве.