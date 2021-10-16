Мехико, 17 октября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Более девяти тысяч жителей понесли материальный ущерб в результате воздействия урагана «Памела» в западном мексиканском штате Наярит. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба правительства штата в Twitter.

Ураган

Губернатор штата Наярит Мигель Анхель Наварро Кинтеро уточнил, что стихия нанесла материальный ущерб около 2,5 тыс. семей или более 9 тыс. человек. Информация о возможных погибших или пострадавших не поступала. В районах, попавших под удар стихии, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ураган «Памела», сформировавшийся над Тихим океаном, достиг западного побережья Мексики утром 16 октября. Над сушей ураган растерял силу и превратился в тропический шторм. В результате удара стихии остались без энергоснабжения около 210 тыс. человек в мексиканских штатах Дуранго, Коауила, Наярит и Синалоа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наводнения, вызванные ливневыми дождями, которые принёс с собой ураган «Памела», затронули тысячи людей на северо-западе Мексики.