Берлин, 17 октября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Как минимум 46 сотрудников полиции пострадали при выселении левых активистов, незаконно занявших заброшенное жилое помещение (сквот) в центре столицы ФРГ города Берлина. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба полиции города.

Matthias Berg Берлин

Указывается, что при проведении операции по расселению сквота под названием «Кёпи», расположенного на Кёпеникер-штрассе, были задержаны 76 человек. Жильцы сквота оказали активное сопротивление, закидывая полицейских камнями, палками, бутылками. Всего в операции принимали участие около 3,5 тыс. сотрудников полиции.

Из незаконно захваченного жилья были выселены 48 человек. Территория сквота была взята под охрану. При проведении операции по очистке сквота пострадали 46 полицейских, двое из них были вынуждены прекратить выполнение служебных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Берлине левые активисты организовали мероприятие в защиту сквота, в акции протеста приняли участие более пяти тысяч человек.