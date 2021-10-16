Москва, 17 октября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Представители киноиндустрии актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернётся после двух недель пребывания на Международной космической станции (МКС) на Землю. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Nasa.gov МКС

Планируется, что спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») совершит посадку в степи Казахстана утром 17 октября, на 148 км юго-восточнее от города Жезказгана. Киноэкипаж провёл на орбите 12 суток, космонавт Новицкий — 191 сутки.

Расстыковка корабля «Союз МС-18» с МКС произойдёт в 04:14 мск, после этого корабль перейдёт в автономный режим полёта, затем в 06:41 мск переведёт двигатели в режим торможения и сойдёт с земной орбиты. Капсула с экипажем войдёт в плотные слои атмосферы, вокруг него образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов. Затем торможение будет происходить за счёт парашютов, и у самой поверхности Земли включатся двигатели мягкой посадки.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 07:35 мск. Для обеспечения посадки будут задействованы 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5−1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц спецтехники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица». Реабилитация Пересильд и Шипенко займёт неделю, космонавту Новицкому придётся восстанавливаться дольше.

Уточняется, что на орбите киноэкипажем было отснято 35−40 минут экранного времени, подробности и детали сюжета будущего фильма держатся в строжайшем секрете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наземные группы начали подготовку к встрече экипажа космического корабля «Союз МС-18».